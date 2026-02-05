На Олимпиаде перенесли из-за вируса матч женских хоккейных сборных

Матч группового этапа олимпийского хоккейного турнира между женскими командами Финляндии и Канады перенесли из-за выявленного вируса в составе финской сборной. Об этом заявили в пресс-службе оргкомитета Олимпиады-2026.

Четвертого февраля стало известно, что четыре финские хоккеистки заразились норовирусом. После консультаций с медицинскими специалистами было принято решение перенести матч. В сообщении оргкомитета подчеркивается, что это было коллективное решение, а охрана здоровья и безопасности игроков, персонала и официальных лиц является наивысшим приоритетом.

«Хотя все заинтересованные стороны признают разочарование по поводу переноса игры, это было ответственное и необходимое решение, отражающее дух Олимпийских игр и целостность соревнований», - говорится в заявлении.

В оргкомитете отметили, что все заинтересованные стороны благодарят команды и болельщиков за сотрудничество и понимание. Изначально встреча должна была пройти 5 февраля. Теперь игра перенесена на 12 февраля. На групповом этапе сборная Финляндии также сыграет против команд США, Чехии и Швейцарии. 7 февраля финские хоккеистки должны сыграть против американок.

Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые начались в Италии, сразу же столкнулись с техническими проблемами. На соревнованиях по керлингу в Кортина-д’Ампеццо возникли сложности с освещением, из-за чего игры пришлось приостановить. Соревнования начались в среду с матчей смешанных пар на групповом этапе. Спустя примерно пять минут после начала игр на арене произошло отключение света, что привело к временной остановке турнира.

Ранее был объявлен список спортсменов из России, утвержденных к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. На международных спортивных соревнованиях выступят 13 российских атлетов. МОК объявил о решении допустить к Играм спортсменов из России, завоевавших олимпийские лицензии, однако всем атлетам придется придерживаться нейтрального статуса, без демонстрации какой-либо государственной символики.