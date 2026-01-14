Пленный рассказал об угрозах сослуживцев за желание сдаться ВС РФ

Украинский военнопленный Николай Пилипчук заявил, что сослуживцы грозились убить его, если тот решит сдаться ВС РФ. Видео допроса опубликовало Минобороны России.

«Я говорил своим, что я хочу сдаться. Но они говорили: "Либо мы тебя убьем, либо они тебя убьют..." Парни ходили за едой сами, а меня не выпускали», - рассказал пленный.

Пилипчук отметил, что не планировал участвовать в боевых действиях. По его словам, после того, как его принудительно мобилизовали, все, что он делал на учениях, это «строил заборы и копал блиндажи».

Пленный рассказал, что, когда ранило его сослуживцев, у него появился шанс сдаться российским военным. В тот момент он решил сбежать с позиций, а ВСУшники открыли по нему огонь.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Андрей Иванов рассказал подробности неудачной попытки провести показную акцию с украинским флагом в Красноармейске.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.