МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал об угрозах сослуживцев за желание сдаться ВС РФ

По словам Пилипчука, он не планировал воевать, учитывая то, какая была подготовка.
14-01-2026 08:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнопленный Николай Пилипчук заявил, что сослуживцы грозились убить его, если тот решит сдаться ВС РФ. Видео допроса опубликовало Минобороны России.

«Я говорил своим, что я хочу сдаться. Но они говорили: "Либо мы тебя убьем, либо они тебя убьют..." Парни ходили за едой сами, а меня не выпускали», - рассказал пленный.

Пилипчук отметил, что не планировал участвовать в боевых действиях. По его словам, после того, как его принудительно мобилизовали, все, что он делал на учениях, это «строил заборы и копал блиндажи».

Пленный рассказал, что, когда ранило его сослуживцев, у него появился шанс сдаться российским военным. В тот момент он решил сбежать с позиций, а ВСУшники открыли по нему огонь.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Андрей Иванов рассказал подробности неудачной попытки провести показную акцию с украинским флагом в Красноармейске.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #Допрос #Сдача в плен #украинский военнопленный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 