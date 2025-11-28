МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после слов о России

Она также рассказала, что теперь понимает, почему госсекретарь США отказался от встречи с главой европейской дипломатии.
Дарья Ситникова 28-11-2025 01:13
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом она заявила после ее слов о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран.

«Вызывайте санитаров», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также сказала, что теперь понимает, почему журналисты попросили прокомментировать госсекретаря США Марка Рубио отказ от встречи с Каллас. По ее словам, «это небезопасно», пишет RT.

«Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства?», - заключила официальный представитель МИД РФ.

Издание Politico ранее сообщало, что Рубио отказывается работать лично с Каллас из-за ее трудных отношений с американской администрацией. Это происходит на фоне обсуждения плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как отметили авторы материала, Каллас находится не в фокусе событий, происходящих вокруг украинского конфликта.

#Россия #Захарова #ЕС #Рубио #Каллас
