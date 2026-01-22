ВМС Франции опубликовали кадры захвата танкера в Средиземном море

ВМС Франции опубликовали кадры захвата нефтяного танкера GRINCH в Средиземном море. Ранее президент Эмманюэль Макрон заявил, что он шел из России якобы под ложным флагом. На снимках видно, что на танкер высадился десант с вертолета. По сообщению морской префектуры Франции, танкер следовал из Мурманска.

Французские военные заявляют, что военное вмешательство в открытом море со стороны ВМС потребовалось для проверки флага танкера. Судно заставили отклониться от маршрута под конвоем по запросу прокурора для продолжения проверок.

Операцию провели в сотрудничестве с британскими военными. Ранее сообщалось, что Великобритания готова применять военную силу для задержания судов «теневого флота». По данным BBC, Министерство обороны разработало правовую базу, которая предоставит правительству возможность «усиления мер в отношении судов». Прецедентом для этого стал захват США танкера Marinera, который следовал под российским флагом.

Вооруженные силы США 7 января задержали нефтяной танкер Marinera в Северной Атлантике, примерно в 200-300 км к югу от побережья Исландии, в международных водах. Танкер, ранее известный как Bella 1 под флагом Гайаны, сменил название и перешел под российский флаг 24 декабря с временным разрешением Минтранса РФ.

США преследовали судно более двух недель, задействовав береговую охрану и авиацию союзников, включая Boeing Poseidon MRA1 Великобритании. Захват произошел около 15.00 по московскому времени на основании ордера Федерального суда США за нарушение санкций против венесуэльской и иранской нефти.

США классифицируют Marinera как часть «теневого флота» Венесуэлы, перевозившего нефть в обход санкций. Белый дом заявил о намерении привлечь экипаж к ответственности. В Москве действия расценивают как пиратство, нарушающее свободу судоходства в международных водах. Москва потребовала отпустить российских граждан, которые находились на борту.