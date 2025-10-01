BFMTV: задержаны члены экипажа остановленного у берегов Франции танкера

Во Франции полиция задержала двух членов экипажа танкера, который оставили у берега. Об этом сообщает BFMTV.

Сейчас командира судна и его помощника допрашивают в морской жандармерии в связи с расследованием, начатым прокуратурой французского Бреста. Другие данные задержанных не приводятся.

Французская полиция подозревает двух членов экипажа в нарушении морского права. Судно временно направлено во внутренние территориальные воды для расследования.

В случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф €150 тыс. Танкер стоял у берегов Сен-Назера, уточняется в сообщении.