BFMTV: задержаны члены экипажа остановленного у берегов Франции танкера

Во Франции задержали командира танкера и его помощника.
Екатерина Пономарева 2025-10-01 23:10:22
© Фото: Stefan Sauer, Global Look Press

Во Франции полиция задержала двух членов экипажа танкера, который оставили у берега. Об этом сообщает BFMTV.

Сейчас командира судна и его помощника допрашивают в морской жандармерии в связи с расследованием, начатым прокуратурой французского Бреста. Другие данные задержанных не приводятся.

Французская полиция подозревает двух членов экипажа в нарушении морского права. Судно временно направлено во внутренние территориальные воды для расследования.

В случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф €150 тыс. Танкер стоял у берегов Сен-Назера, уточняется в сообщении.

