Axios: США согласились провести переговоры с Ираном в Омане

Переговоры между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу, пишет Axios со ссылкой на арабский источник. По его данным, администрация президента Дональда Трампа согласилась с просьбой Тегерана перенести встречу в эту страну.

По словам источника, продолжаются обсуждения о том, присоединятся ли к переговорам в Омане другие страны региона. В Белом доме отказались от комментариев. Ожидается, что переговорные группы возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Ранее сообщалось, что Иран потребовал изменить место и формат переговоров с США в эту пятницу. В Тегеране хотят перенести встречу из Стамбула в Оман. Кроме того, представители Исламской Республики хотят провести ее в двустороннем формате, без участия арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил порталу, что якобы это связано с желанием иранцев ограничить переговоры ядерными вопросами и не обсуждать такие вещи, как баллистические ракеты страны и прокси-группировки, которые являются приоритетными для других стран региона.

Между тем, по данным американских официальных лиц, иранские военные якобы совершили две провокации против американских судов в Персидском заливе. В первом случае бойцы Корпуса стражей исламской революции попытались подняться на борт торгового судна под американским флагом вблизи Ормузского пролива. Иранские катера отошли, прежде чем прибыл эсминец ВМС США для сопровождения судна при поддержке ВВС. Выстрелов не было.

Во втором инциденте иранский беспилотник с «неясными намерениями» пролетел рядом с авианосцем USS Lincoln и был сбит истребителем F-35, сообщил представитель Центрального командования США. Американский чиновник охарактеризовал оба действия как «очень агрессивные» и отметил, что между ними прошло всего шесть часов.

Эти сообщения могут подтолкнуть Трампа к дрейфу от дипломатического пути к военному варианту, поскольку он уже собрал значительную группировку в Персидском заливе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам, что поговорила с Уиткоффом об инцидентах в Персидском заливе. По ее словам, переговоры с Ираном по-прежнему запланированы.