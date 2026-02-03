МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CBS: иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

Несмотря на требования военных катеров Ирана остановить движение, судно так и продолжило путь под сопровождением.
Дарья Ситникова 03-02-2026 21:40
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе, требуя остановить судно. Однако оно продолжило движение под военным сопровождением. Об этом сообщил CBS News, ссылаясь на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech.

Известно, что во время прохода через залив танкер Stena Imperative сблизился «тремя парами небольших вооруженных лодок», которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Катера при помощи радио приказали капитану «остановить двигатели и подготовиться к досмотру».

Несмотря на это, судно увеличило скорость и сохранило курс. В настоящее время оно сопровождается американским военным кораблем.

В компании отметили, что танкер не заходил в территориальные воды Ирана. Оно продолжило путь к своему месту назначения, которое находится в Бахрейне.

Ожидается, что судно прибудет пятого февраля в порт Ситра. Ранее стало известно, что на территории нейтральных вод в районе Ближнего Востока заметили патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon.

Судя по данным, патрульное воздушное судно взлетело с аэропорта в Бахрейне. Сообщается также, что за несколько дней до этого, в небе над Ближним Вотоком также был замечен беспилотник ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton.

#сша #Иран #Ормузский пролив #танкер #сопровождение #военные катера
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 