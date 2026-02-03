CBS: иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

Военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе, требуя остановить судно. Однако оно продолжило движение под военным сопровождением. Об этом сообщил CBS News, ссылаясь на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech.

Известно, что во время прохода через залив танкер Stena Imperative сблизился «тремя парами небольших вооруженных лодок», которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Катера при помощи радио приказали капитану «остановить двигатели и подготовиться к досмотру».

Несмотря на это, судно увеличило скорость и сохранило курс. В настоящее время оно сопровождается американским военным кораблем.

В компании отметили, что танкер не заходил в территориальные воды Ирана. Оно продолжило путь к своему месту назначения, которое находится в Бахрейне.

Ожидается, что судно прибудет пятого февраля в порт Ситра. Ранее стало известно, что на территории нейтральных вод в районе Ближнего Востока заметили патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon.

Судя по данным, патрульное воздушное судно взлетело с аэропорта в Бахрейне. Сообщается также, что за несколько дней до этого, в небе над Ближним Вотоком также был замечен беспилотник ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton.