Reuters: США направили воинский контингент в Нигерию

Это стало первым подтверждением американского военного присутствия в Нигерии.
Виктория Бокий 04-02-2026 04:05
© Фото: war.gov

США направили в Нигерию небольшой воинский контингент. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Африканского командования ВС США генерала Дагвина Андерсона.

По данным агентства, это стало первым подтверждением американского военного присутствия в Нигерии. Стало это возможным после того, как страны договорились усилить борьбу с угрозой терроризма в Западной Африке.

«Это привело к укреплению сотрудничества между нашими странами, в том числе отправке небольшой американской команды, которая предоставляет уникальные возможности со стороны Соединенных Штатов», - приводят авторы материала слова генерала Андерсона.

Напомним, в конце декабря 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американские удары по территории Нигерии «подарком» на Рождество. Удары подтвердили в МИД Нигерии. Тогда сообщалось, что страны продолжают сотрудничество в области безопасности с международными партнерами, включая США, для противодействия угрозе терроризма.

#сша #вс сша #Нигерия #военный контингент #Африканское командование США
