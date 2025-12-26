Нигерия подтвердила авиаудары со стороны США по террористам

Власти Нигерии подтвердили, что США нанесли точечные авиаудары по террористам на северо-западе страны. Об этом говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

«МИД Нигерии подтверждает, что власти страны продолжают сотрудничество в области безопасности с международными партнерами, включая США, для противодействия угрозе терроризма. Это привело к точечным авиаударам по террористическим целям на северо-западе Нигерии», - указано в материале.

Шеф Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что США готовятся к новым действиям в защиту христиан в Нигерии. Он поставил ультиматум Абудже: либо власти западноафриканского государства обеспечивают защиту христианам, либо ВС США уничтожат террористов, совершающих зверства. Президент США Дональд Трамп также предупреждал об ударах по террористам в Нигерии.