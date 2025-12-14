Трамп назвал удары по Нигерии «подарком» на Рождество

ВС США решили нанести удар по террористам в Нигерии на Рождество в качестве «подарка». Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

По его словам, Вооруженные силы Соединенных Штатов планировали ударить по целям нигерийских террористов раньше. Однако нанесли авиаудар по ИГ* в ночь с четверга на пятницу, с 25 на 26 января.

«Они собирались сделать это (нанести удары. – Прим. ред.) раньше. А я сказал: "Нет, давайте сделаем им рождественский подарок"», – сказал глава Белого дома.

В ноябре этого года военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон после приказа президента США Дональда Трампа начал подготовку к действиям против Нигерии. По версии Белого дома, в этой стране террористы убивают христиан.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что ВС США нанесли удары по террористической группировке в Нигерии. Он добавил, что ранее уже предупреждал об этом. Правительство Нигерии чуть позже подтвердило американские удары, подчеркнув, что страны продолжают сотрудничество в области безопасности с международными партнерами для противодействия угрозе терроризма.

* ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.