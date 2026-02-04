МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД: стороны ДСНВ больше не связаны обстоятельствами после истечения сроков

В Министерстве уточнили, что Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования возможных угроз после истечения ДСНВ.
Дарья Ситникова 04-02-2026 21:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия исходит из того, что стороны Договора о СНВ больше не связаны никакими обязательствами и могут свободно выбирать свои дальнейшие шаги. Об этом заявили в МИД РФ.

«Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», - сказано в материале.

Москва до сих пор не получила от США формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов Договора. А наши идеи преднамеренно оставили без ответа со стороны Соединенных Штатов.

Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования возможных угроз после истечения ДСНВ. Несмотря на очевидные проблемные моменты, договор выполнял свои основные функции.

Кроме этого, на долгосрочной основе обеспечивался достаточный уровень предсказуемости. Москва остается открытой для поиска дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки после истечения ДСНВ.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал председателю КНР Си Цзиньпину, что завтра, пятого февраля, заканчивается срок действия ДСНВ. В такой ситуации Москва будет действовать взвешенно и ответственно.

Со слов начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, состояние глобальной безопасности ухудшается на фоне фактического развала системы контроля над вооружениями. После окончания срока ДСНВ какие-либо ограничения в сфере стратегических наступательных вооружений перестанут существовать.

#Россия #сша #МИД РФ #договор #дснв #истечение срока
