Ушаков: Москва пока так и не получила ответа от США по продлению ДСНВ

Россия предложила США продлить договор на один год, однако официального ответа так и не поступило, в таком случае Москва будет действовать взвешенно и ответственно.
Дарья Ситникова 04-02-2026 16:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал председателю КНР Си Цзиньпину, что завтра заканчивается срок действия ДСНВ. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Президент обратил внимание, что завтра, 5 февраля, истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений», - сказал он по итогу брифинга.

Россия предложила США продлить договор на один год, однако официального ответа так и не поступило. В такой ситуации Москва будет действовать взвешенно и ответственно, добавил помощник президента.

Со слов начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, состояние глобальной безопасности ухудшается на фоне фактического развала системы контроля над вооружениями. После окончания срока ДСНВ какие-либо ограничения в сфере стратегических наступательных вооружений перестанут существовать.

Сегодня российский лидер получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом в первой половине года. Путин принял это приглашение.

Также лидер КНР пригласил президента РФ принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжэне в ноябре этого года. Ушаков напомнил, что в прошлом году лидеры общались часто и плодотворно, и в 2026 году «такие личные контакты будут продолжены».

