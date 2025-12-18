МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Генштаб: Штаты не ответили на инициативу России придерживаться ДСНВ

Российская сторона, отметил Валерий Герасимов, предлагала сохранить параметры договора еще на один год при условии зеркальных шагов со стороны Вашингтона, однако ответа на эту инициативу до сих пор не последовало.
18-12-2025 18:02
© Фото: IMAGO, Offenberg, imago-images.de, Globallookpress © Видео: Минобороны России

США не отреагировали на предложение России временно сохранить ограничения, предусмотренные Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

По его словам, состояние глобальной безопасности ухудшается на фоне фактического развала системы контроля над вооружениями. ДСНВ формально продолжает действовать, однако срок его действия истекает 5 февраля следующего года, после чего какие-либо ограничения в сфере стратегических наступательных вооружений перестанут существовать.

«Российская инициатива о готовности придерживаться ограничений, предусмотренных этим договором, еще в течение одного года, при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона, пока остается без ответа», - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба также обратил внимание на позицию США, допускающую возможность возобновления ядерных испытаний. Россия, по его словам, продолжает строго соблюдать обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но в случае возобновления таких испытаний американской стороной Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры.

Ранее Герасимов также заявлял, что коллективный Запад, по оценке российского военного руководства, не отказался от попыток нанести России стратегическое поражение, используя конфликт на Украине и наращивая военную поддержку Киева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

