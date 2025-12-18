Генштаб: Штаты не ответили на инициативу России придерживаться ДСНВ

США не отреагировали на предложение России временно сохранить ограничения, предусмотренные Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

По его словам, состояние глобальной безопасности ухудшается на фоне фактического развала системы контроля над вооружениями. ДСНВ формально продолжает действовать, однако срок его действия истекает 5 февраля следующего года, после чего какие-либо ограничения в сфере стратегических наступательных вооружений перестанут существовать.

«Российская инициатива о готовности придерживаться ограничений, предусмотренных этим договором, еще в течение одного года, при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона, пока остается без ответа», - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба также обратил внимание на позицию США, допускающую возможность возобновления ядерных испытаний. Россия, по его словам, продолжает строго соблюдать обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но в случае возобновления таких испытаний американской стороной Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры.

Ранее Герасимов также заявлял, что коллективный Запад, по оценке российского военного руководства, не отказался от попыток нанести России стратегическое поражение, используя конфликт на Украине и наращивая военную поддержку Киева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.