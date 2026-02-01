Трамп: США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти

Дональд Трамп объявил, что американцы переправляют из Венесуэлы в Хьюстон (штат Техас) 50 миллионов баррелей нефти. Об этом президент США заявил в ходе выступления в Белом доме.

Ранее американский лидер заявлял, что власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. По его словам, Вашингтон рассчитывает выручить сотни миллиардов или даже триллионы долларов от продажи венесуэльской нефти.

В январе США провели в Венесуэле военную операцию, в результате которой были похищены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Они находятся в следственном изоляторе в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме».

После этого Трамп заявил, что американцы будут управлять Венесуэлой в переходный период. Он не уточнил, как долго США продолжат контролировать эту страну, но отметил, что этот период будет «значительно дольше» одного года.

В конце 2025 года американцы объявили морскую блокаду, касающуюся нефтяного экспорта из Венесуэлы. США захватили уже несколько танкеров по обвинению в нарушении санкций на венесуэльскую нефть.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов использовать силу для обеспечения максимального сотрудничества со стороны нового руководства Венесуэлы. Он добавил, что исполняющая обязанности президента Делси Родригес обещала открыть энергетический рынок страны для американских компаний. Доходы от продажи венесуэльской нефти планируется направить на приобретение товаров из США.