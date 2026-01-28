МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио заявил о готовности США использовать силу в отношении Венесуэлы

Американский госсекретарь отметил, что Штаты намерены добиться достижения всех своих целей в регионе.
Тимур Юсупов 28-01-2026 09:51
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не побоятся применить силу для достижения максимального сотрудничества со стороны нового венесуэльского руководства. Как пишет издание aif.ru, соответствующие заявления прозвучали в ходе недавних слушаний в комитете Сената по международным отношениям.

По словам политика, Соединенные Штаты готовы к силовому решению вопроса, если иные пути решения вопроса покажутся Белому дому нерезультативными. Рубио подчеркнул, что новые военные операции не являются необходимостью, однако президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от своих обязательств перед американским народом и прекращать «миссию» в Западном полушарии.

Госсекретарь также отметил, что нынешняя исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть рынок энергетики страны для американских компаний и не вмешиваться в процесс добычи ими местных ресурсов. Средства же от продажи венесуэльской нефти планируется пустить на закупку товаров из США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦРУ и Госдеп планируют установить постоянное присутствие Вашингтона на территории Венесуэлы. Одна из ближайших целей спецслужб - налаживание отношений с местными жителями.

#в стране и мире #сша #Трамп #венесуэла #внешняя политика США #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 