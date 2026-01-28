Рубио заявил о готовности США использовать силу в отношении Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не побоятся применить силу для достижения максимального сотрудничества со стороны нового венесуэльского руководства. Как пишет издание aif.ru, соответствующие заявления прозвучали в ходе недавних слушаний в комитете Сената по международным отношениям.

По словам политика, Соединенные Штаты готовы к силовому решению вопроса, если иные пути решения вопроса покажутся Белому дому нерезультативными. Рубио подчеркнул, что новые военные операции не являются необходимостью, однако президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от своих обязательств перед американским народом и прекращать «миссию» в Западном полушарии.

Госсекретарь также отметил, что нынешняя исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть рынок энергетики страны для американских компаний и не вмешиваться в процесс добычи ими местных ресурсов. Средства же от продажи венесуэльской нефти планируется пустить на закупку товаров из США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦРУ и Госдеп планируют установить постоянное присутствие Вашингтона на территории Венесуэлы. Одна из ближайших целей спецслужб - налаживание отношений с местными жителями.