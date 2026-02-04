МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине года

Кроме того, китайский лидер пригласил президента России принять участие в саммите АТЭС, который будет проходить в Шеньчжэне в ноябре.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 15:53
© Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай с официальным визитом в первой половине года. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам переговоров лидеров двух стран, которые проводились по видеосвязи.

Помощник президента отметил, что приглашение было «с благодарностью принято». Он добавил, что сроки и детали будут согласованы дополнительно.

Кроме того, китайский лидер пригласил президента России принять участие в саммите АТЭС, который будет проходить в Шеньчжэне в ноябре, сообщил Ушаков. По его словам, Россия поддерживает деятельность китайского председательства.

«Конечно, наш президент будет готов принять участие во встрече в Шеньчжэне», - сказал Ушаков.

Он напомнил, что 16 июля Россия и Китай отметят 25-летие российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ушаков назвал этот документ «основополагающим для международных отношений». По его словам, договор в полной мере актуален и соответствует духу времени. Он был автоматически продлен на очередной пятилетний период.

Помощник президента РФ подчеркнул, что двусторонние встречи лидеров планируется провести в привязке и к другим международным мероприятиям, в том числе по линии ШОС и БРИКС. По его словам, в 2026 году запланированы контакты и на других высоких уровнях - по линии правительств, парламентов, администрации президента и аппарата ЦК Компартии Китая, советов безопасности, министерств, ведомств и политических партий двух стран.

Ранее сообщалось, что президент России и председатель КНР поговорили по видеосвязи. Переговоры двух лидеров состоялись в преддверии китайского Нового года. В этом году он отмечается 17 февраля. Глава государства выразил удовлетворение состоянием двусторонних отношений, рассказал о реализации совместных проектов и оценил перспективы дальнейшего развития российско-китайского диалога.

#Китай #Владимир Путин #Си Цзиньпин #приглашение #официальный визит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 