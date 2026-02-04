Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине года

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай с официальным визитом в первой половине года. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам переговоров лидеров двух стран, которые проводились по видеосвязи.

Помощник президента отметил, что приглашение было «с благодарностью принято». Он добавил, что сроки и детали будут согласованы дополнительно.

Кроме того, китайский лидер пригласил президента России принять участие в саммите АТЭС, который будет проходить в Шеньчжэне в ноябре, сообщил Ушаков. По его словам, Россия поддерживает деятельность китайского председательства.

«Конечно, наш президент будет готов принять участие во встрече в Шеньчжэне», - сказал Ушаков.

Он напомнил, что 16 июля Россия и Китай отметят 25-летие российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ушаков назвал этот документ «основополагающим для международных отношений». По его словам, договор в полной мере актуален и соответствует духу времени. Он был автоматически продлен на очередной пятилетний период.

Помощник президента РФ подчеркнул, что двусторонние встречи лидеров планируется провести в привязке и к другим международным мероприятиям, в том числе по линии ШОС и БРИКС. По его словам, в 2026 году запланированы контакты и на других высоких уровнях - по линии правительств, парламентов, администрации президента и аппарата ЦК Компартии Китая, советов безопасности, министерств, ведомств и политических партий двух стран.

Ранее сообщалось, что президент России и председатель КНР поговорили по видеосвязи. Переговоры двух лидеров состоялись в преддверии китайского Нового года. В этом году он отмечается 17 февраля. Глава государства выразил удовлетворение состоянием двусторонних отношений, рассказал о реализации совместных проектов и оценил перспективы дальнейшего развития российско-китайского диалога.