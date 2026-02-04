Минобороны России продемонстрировало видео с ходом боев за населенный пункт Староукраинка на территории Запорожской области.

Староукраинку взяли штурмом подразделения 114-го гвардейского полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». В результате российские военнослужащие овладели районом обороны неприятеля площадью более пяти квадратных километров.

В ходе боев за населенный пункт удалось уничтожить большое количество украинских боевиков. Также враг потерял до 10 единиц техники и до 15 тяжелых гексакоптеров.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что освобождение Староукраинки позволило продвинуться на шесть километров вглубь вражеской обороны западнее города Гуляйполе. Это улучшило положение на участке линии боевого соприкосновения, добавили в МО РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.