Опубликованы кадры боев за Староукраинку

Населенный пункт взяли под контроль штурмовики группировки войск «Восток».
04-02-2026 15:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с ходом боев за населенный пункт Староукраинка на территории Запорожской области. 

Староукраинку взяли штурмом подразделения 114-го гвардейского полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». В результате российские военнослужащие овладели районом обороны неприятеля площадью более пяти квадратных километров. 

В ходе боев за населенный пункт удалось уничтожить большое количество украинских боевиков. Также враг потерял до 10 единиц техники и до 15 тяжелых гексакоптеров. 

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что освобождение Староукраинки позволило продвинуться на шесть километров вглубь вражеской обороны западнее города Гуляйполе. Это улучшило положение на участке линии боевого соприкосновения, добавили в МО РФ. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #запорожская область #группировка восток #Староукраинка
