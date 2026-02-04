Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов за сутки в зоне проведения специальной военной операции.

Один из них - Степановка, которая находится на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг». Всего же за сутки в зоне ответственности этой группировки неприятель потерял до 165 боевиков.

Староукраинкой овладели военнослужащие группировки войск «Восток». Отмечено, что она находится на территории Запорожской области. Всего за сутки в зоне ответственности группировки враг потерял более 340 боевиков.

Ранее сообщалось, что в ходе штурма Придорожного (Запорожская область) боевики проспали первый рывок штурмовиков ВС РФ. В результате противник потерял первый опорный пункт практически мгновенно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.