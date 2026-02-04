МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Степановку и Староукраинку в зоне СВО

Степановку взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг», а Староукраинку - подразделения группировки войск «Восток».
04-02-2026 14:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов за сутки в зоне проведения специальной военной операции. 

Один из них - Степановка, которая находится на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг». Всего же за сутки в зоне ответственности этой группировки неприятель потерял до 165 боевиков. 

Староукраинкой овладели военнослужащие группировки войск «Восток». Отмечено, что она находится на территории Запорожской области. Всего за сутки в зоне ответственности группировки враг потерял более 340 боевиков. 

Ранее сообщалось, что в ходе штурма Придорожного (Запорожская область) боевики проспали первый рывок штурмовиков ВС РФ. В результате противник потерял первый опорный пункт практически мгновенно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #запорожская область #группировка юг #группировка восток #Степановка #Староукраинка
