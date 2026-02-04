МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск стал первым в истории, чье состояние превысило $800 млрд

После покупки компании xAI состояние Илона Маска достигло рекордных $852 млрд.
Ян Брацкий 04-02-2026 12:23
© Фото: Molly Riley, White House, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский бизнесмен и бывший глава департамента эффективности правительства США (DODG) Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в $800 млрд. О счетах самого богатого человека в мире пишет журнал Forbes.

«Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $800 млрд, после того как его ракетно-космическая компания SpaceX приобрела его компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями», - пишет журнал.

Сделка, о которой идет речь, создала объединенную компанию стоимостью $1,25 трлн и увеличила личную казну Маска сразу на $84 млрд. В декабре прошлого года журнал сообщал, что Маск стал первым, чье состояние превысило $700 млрд. Тогда его юристы успешно обжаловали решение суда по аннулированию присужденных бизнесмену опционов по акциям Tesla стоимостью $139 млрд.

Вскоре после этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Илон Маск на 80% супергений. По его мнению, бизнесмен - хороший парень, который действует из лучших побуждений.

#Экономика #в стране и мире #Forbes #бизнес #маск #xAI
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 