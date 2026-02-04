Маск стал первым в истории, чье состояние превысило $800 млрд

Американский бизнесмен и бывший глава департамента эффективности правительства США (DODG) Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в $800 млрд. О счетах самого богатого человека в мире пишет журнал Forbes.

«Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $800 млрд, после того как его ракетно-космическая компания SpaceX приобрела его компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями», - пишет журнал.

Сделка, о которой идет речь, создала объединенную компанию стоимостью $1,25 трлн и увеличила личную казну Маска сразу на $84 млрд. В декабре прошлого года журнал сообщал, что Маск стал первым, чье состояние превысило $700 млрд. Тогда его юристы успешно обжаловали решение суда по аннулированию присужденных бизнесмену опционов по акциям Tesla стоимостью $139 млрд.

Вскоре после этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Илон Маск на 80% супергений. По его мнению, бизнесмен - хороший парень, который действует из лучших побуждений.