Трамп: Маск на «80% супергений», но может совершить ошибки

Американский лидер заявил об этом, комментируя вопрос о том, удалось ли ему с Маском уладить разногласия.
Дарья Ситникова 05-01-2026 10:06
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал американского миллиардера Илона Маска «на 80% супергением», которому также свойственно ошибаться. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Илон замечательный. Он на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки. Но он хороший парень. Он действует из лучших побуждений», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, что уладили ли они с Маском разногласия.

Маск ранее опубликовал фото, на котором он сидит за одним столом с президентом США и первой леди Соединенных Штатов Меланией Трамп после задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. На своей странице в социальной сети он написал, что у него был прекрасный ужин, подчеркнув, что 2026 год обещает быть потрясающим.

Летом 2025 года между Трампом и Маском произошла ссора из-за критики законопроекта о госрасходах и налогах. Американский лидер также заявил, что разочаровался в Маске, но не исключает возможности вновь наладить с ним отношения в будущем.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему ссора Трампа и Маска может оказаться спектаклем. С его слов, когда предприниматель был в администрации президента США, это вызвало очень высокую волну негодования со стороны демократов. Они стали оказывать давление на умы различных граждан США.

Эксперт добавил, что продажи Tesla резко упали, и у Маска не оставалось иного выхода, кроме отдаления от Трампа. Именно с этой целью перед СМИ был разыгран конфликт, закончившийся окончание госслужбы предпринимателя.

