МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск стал первым человеком в мире с состоянием выше 700 млрд долларов

Ранее сообщалось, что состояние бизнесмена превышает 600 миллиардов долларов.
Глеб Владовский 20-12-2025 22:27
© Фото: Daniel Torok, US White House via Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Состояние Маска сейчас составляет рекордные 749 миллиардов долларов после того, как он успешно обжаловал (решение суда на аннулирование присужденные Маску опционы на акции Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов - Прим. ред.)», - говорится в материале.

Как отмечает издание, общая стоимость его активов в Tesla достигла 338 миллиардов долларов. Второй по ценности актив Маска - его 42%-ная доля в SpaceX (336 млрд долларов).

Напомним, неделю назад сообщалось, что состояние бизнесмена превышает 600 миллиардов долларов. Подобных цифр бизнесмену удалось достичь после пересмотра рыночной стоимости его частной аэрокосмической компании SpaceX, которая всего за несколько месяцев изменилась с 400 миллиардов долларов до 800.

#илон маск #состояние #рекорд #бизнесмен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 