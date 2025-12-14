Маск стал первым человеком в мире с состоянием выше 700 млрд долларов

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Состояние Маска сейчас составляет рекордные 749 миллиардов долларов после того, как он успешно обжаловал (решение суда на аннулирование присужденные Маску опционы на акции Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов - Прим. ред.)», - говорится в материале.

Как отмечает издание, общая стоимость его активов в Tesla достигла 338 миллиардов долларов. Второй по ценности актив Маска - его 42%-ная доля в SpaceX (336 млрд долларов).

Напомним, неделю назад сообщалось, что состояние бизнесмена превышает 600 миллиардов долларов. Подобных цифр бизнесмену удалось достичь после пересмотра рыночной стоимости его частной аэрокосмической компании SpaceX, которая всего за несколько месяцев изменилась с 400 миллиардов долларов до 800.