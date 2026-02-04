МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бывшего мужа Джилл Байден задержали по подозрению в убийстве жены

Полицейские, приехавшие после сообщения о бытовом конфликте, нашли жертву в гостиной. Несмотря на оказанную первую помощь, спасти ее не удалось.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 10:54
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Полицейские задержали Уильяма Стивенсона, бывшего мужа экс-первой леди США Джилл Байден, его подозревают в убийстве нынешней супруги. Об этом сообщает aif.ru.

Сообщается, что 28 декабря полицейские прибыли по вызову к дому Стивенсонов. Им поступило сообщение о бытовом конфликте. Жертву нашли без сознания в гостиной. Ей попытались оказать первую помощь, но она умерла на месте.

Мужа Линды, 77-летнего Уильяма Стивенсона, заключили под стражу. Суд установил залог в размере 500 тысяч долларов. По сообщению газеты The New York Times, которая ссылается на источник в полиции, Стивенсон не смог внести залог. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Джилл и Уильям прожили в браке пять лет. Они развелись в мае 1975 года после ее встречи с сенатором от штата Делавэр и будущим президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт призывала Джилл Байден рассказать о том, что ей известно о состоянии здоровья ее мужа. По ее мнению, можно только посмотреть видеозаписи или фотографии, чтобы, «включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие» данных о действительном состоянии здоровья бывшего американского лидера.

Находясь на посту президента, Джо Байден заявлял, что его супруга собирается отправить его в космос. Об этом он рассказал в ходе встречи с президентом Перу Диной Болуарте. Байден сказал, что его жена грозится позвонить главе NASA Биллу Нельсону. При этом сам он выразил опасения, что рано или поздно Нельсон поддержит идею первой леди.

