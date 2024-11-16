Байден признался, что жена грозится отправить его в космос

Действующий президент США Джо Байден на встрече с перуанским коллегой Диной Болуарте признался, что его супруга Джилл иногда грозит отправить его в космос.

Лидеры двух стран обсудили эту шутку в контексте сотрудничества США и Перу в области освоения космического пространства, подчеркнув роль главы NASA Билла Нельсона.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», - цитирует Байдена ТАСС.

Присутствующих на встрече юмор главы Белого дома развеселил. При этом сам Байден выразил опасения, что рано или поздно Нельсон поддержит идею первой леди.

В минувшую среду избранный президент Дональд Трамп встретился в Белом доме с уходящим со своего поста Джо Байденом.

На встрече избранный и действующий президенты обговорили мирную передачу власти, а также ряд важнейших вопросов внутренней и внешней политики Вашингтона.