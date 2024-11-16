Байден признался, что жена грозится отправить его в космос

Действующий президент США Джо Байден на встрече с перуанским коллегой Диной Болуарте признался, что его супруга Джилл иногда грозит отправить его в космос.
Лидеры двух стран обсудили эту шутку в контексте сотрудничества США и Перу в области освоения космического пространства, подчеркнув роль главы NASA Билла Нельсона.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», - цитирует Байдена ТАСС.
Присутствующих на встрече юмор главы Белого дома развеселил. При этом сам Байден выразил опасения, что рано или поздно Нельсон поддержит идею первой леди.
В минувшую среду избранный президент Дональд Трамп встретился в Белом доме с уходящим со своего поста Джо Байденом.
На встрече избранный и действующий президенты обговорили мирную передачу власти, а также ряд важнейших вопросов внутренней и внешней политики Вашингтона.
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