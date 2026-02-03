СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве мальчика в Петербурге

Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге. На первых кадрах – следователи осматривают машину злоумышленника, в которую сел мальчик 30 января.

Также показан момент допроса, когда задержанный признался в убийстве. Он заявил, что сам собирался явиться в полицию.

Как добавили в ведомстве, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы. В их числе и судебно-медицинская.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил обнаружение тела в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сообщалось, что у ребенка были связаны ноги.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в совершении преступления на четвертый день поисков ребенка. Как сообщала «Фонтанка», злоумышленник пытался скрыться в Псковской области.

Во время допроса он рассказал, где находится тело мальчика. Тогда же стали известны мотивы преступления.