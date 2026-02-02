МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в убийстве

Задержанный дал показания и признался, что утопил ребенка.
Виктория Бокий 02-02-2026 23:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Задержанный по делу о похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признался в убийстве. Об этом передает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Подозреваемый пытался скрыться в Псковской области, там же его задержали. После его доставили в Управление уголовного розыска в Петербурге, где он заявил, что убил ребенка, а затем утопил его.

По последней информации, следователи вместе с задержанным выехали на место, где предположительно находится тело мальчика. Там же будут проверены показания подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропал девятилетний ребенок. Полиция его искала четыре дня.

Как рассказала сотрудница местного магазина корреспонденту «Звезды», пропавший Паша регулярно мыл фары машин на парковке у торгового центра. В магазин техники он заходил, чтобы разменять заработанные деньги и согреться. В тот самый день, 30 января, мальчика видели в последний раз.

#Санкт-Петербург #Задержание #СК РФ #похищение #подозреваемый
