Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в убийстве

Задержанный по делу о похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признался в убийстве. Об этом передает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Подозреваемый пытался скрыться в Псковской области, там же его задержали. После его доставили в Управление уголовного розыска в Петербурге, где он заявил, что убил ребенка, а затем утопил его.

По последней информации, следователи вместе с задержанным выехали на место, где предположительно находится тело мальчика. Там же будут проверены показания подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропал девятилетний ребенок. Полиция его искала четыре дня.

Как рассказала сотрудница местного магазина корреспонденту «Звезды», пропавший Паша регулярно мыл фары машин на парковке у торгового центра. В магазин техники он заходил, чтобы разменять заработанные деньги и согреться. В тот самый день, 30 января, мальчика видели в последний раз.