СК РФ подтвердил обнаружение тела девятилетнего Паши в Ленобласти

Тело ребенка со связанными ногами нашли подо льдом замерзшего водопада.
Виктория Бокий 03-02-2026 05:13
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В СК РФ подтвердили обнаружение тела пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС.

По последней информации, тело ребенка со связанными ногами вытащили из замерзшего водопада. Рядом нашли рюкзак мальчика.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка. Напомним, пропавшего Пашу искали четыре дня. Он вышел из дома 30 января и больше не вернулся. Сообщалось, что он мыл фары машин на парковки ближайшего к дому торгового центра, там его и видели в день исчезновения.

Полиция задержала подозреваемого в похищении школьника. Во время допроса он признался в убийстве.

По информации «Фонтанки», началось все с того, что злоумышленник предложил ребенку предоставить ему интимную услугу за деньги. В это время мальчик уже находился в салоне его автомобиля. Ребенок отказался и потребовал деньги за молчание. Тогда злоумышленник ударил его так, что тот захрипел. После этого он нанес еще несколько ударов. Пользуясь состоянием мальчика, подозреваемый довез Пашу до деревни Яльгелево в Ленобласти. Там он привязал его к трубам и утопил в незамерзающем источнике.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Ленинградская область #СК РФ #похищение #Ломоносовский район
