Одно спальное место на троих, решетка на окнах и табурет вместо обеденного стола. Таковы бытовые реалии мобилизованных в Одессе. Для авантюр Зеленского требуется больше пушечного мяса. Охота на призывников в самом разгаре. Облавы военкомов, драки, похищения людей - новые кадры насильственной мобилизации приходят ежедневно. Так, в Харькове сотрудники военкомата в балаклавах массово перекрывают дороги и избивают прохожих.

«Это, извините меня, какая-то фильтрация населения. Это неприемлемо. Избиение сотрудниками ТЦК женщины-адвоката Юлии Полагиной в городе Харькове, которая не смогла дать юридическую консультацию своему клиенту. Это что за ОПГ? Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах», - возмущается народный депутат Украины Александр Бакумов.

В соцсетях украинцы рассказывают о новых схемах мобилизации. По словам очевидца, власти договариваются с предприятиями, чтобы те оперативно сообщали о мужчинах, которые пытаются трудоустроиться к ним нелегально. Работать «вчерную» стало весьма популярно на Украине, а все потому, что в случае подписания официального контракта наниматель обязан уведомить военкомат.

«Муж подруги ищет себе какую-то подработку - чисто "вчерную". Знает, что на мебельную фабрику якобы требуются разнорабочие, грузчики. Он идет туда. Всем там назначают собеседование на 10 часов. Там все хорошо, они выходит - и стоит бусик», - рассказывает житель Украины.

Бусиками на Украины называют автобусы, в которые военкомы пихают пойманных на улице людей. Процесс называется - «бусификация».

Но даже такие ухищрения не удовлетворяют аппетиты ВСУ, заявил в интервью главком Сырский. По его словам, не помог даже перевод авиатехников в пехоту. По информации The Washington Post, в прошлом году на Украине мобилизовали более 200 тысяч человек.

«Мы, в принципе, имеем потребность на фронте. Мы должны поднять численность личного состава в наших механизированных бригадах. И возможности мобилизации, к сожалению, не закрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей той, которая занимается обслуживанием», - заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Потери у противника колоссальные - и в курском приграничье, и в Курахове, и в Часовом Яре, и в Дзержинске, он же Торецк.

Вашингтон продолжает настаивать на снижении минимального возрастного порога мобилизации с 25 до 18 лет. Как заверяют эксперты, на этом фоне киевские власти обязали студентов с сентября этого года пройти базовую общевойсковую подготовку и принести присягу. А если учащийся откажется, его ждет отчисление.

«Уже прошло три месяца как гарант нарушений Конституции Зеленский не подписывает принятый парламентом законопроект, запрещающий мобилизацию парней 18-25 лет, которых признали ограниченно годными еще до начала конфликта. Мобилизация с 18 лет частично идет уже сейчас и без законодательного снижения возраста призыва», - считает депутат Верховной рады Украины, председатель Верховной рады Украины IX созыва Дмитрий Разумков.

Панические настроения и среди военнослужащих ВСУ. За последние месяцы число дезертиров в украинской армии резко увеличилось. Если в сентябре сбежали 8 тысяч солдат, то в декабре уже 18. Даже продленная до марта амнистия для уклонистов не дала ощутимого результата. из 17 тысяч скрывающихся за границей призывников вернулись только 7 тысяч.

«Украинская армия тает, и через какой-то период, может быть, 2-3 месяца, начнется не просто дефицит личного состава, а некому будет воевать на целых участках фронта. И это грозит фактически обрушением фронта и серьезнейшим поражением киевского режима», - считает военный обозреватель Юрий Кнутов.

Скандал со 155-й бригадой ВСУ, которая обошлась Киеву и западным кураторам в миллиард евро, лишь подтверждает эти тревожные тенденции. Более 900 военнослужащих этого подразделения дезертировали. Всего же за прошлый год украинская прокуратура возбудила около 90 тысяч уголовных дел за уклонение от службы. Это в 4 раза больше, чем в 2023-м.