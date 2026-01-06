МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Киевский областной ТЦК назвал уклонистов «унизительными существами»

Статистика гласит, что за время конфликта четыре военкома были убиты гражданскими, а 272 подверглись нападению.
Владимир Рубанов 06-01-2026 17:11
© Фото: Dmytro Smolienko Keystone Press Agency, Global Look Press

В киевском областном ТЦК (аналог военкомата) назвали уклонистов «предателями» и «врагами» после нападений на сотрудников военкоматов. ТЦК опубликовал статистику нападений на военкоматов, пишет издание «Политика страны». Она гласит, что с 2022 года конфликта четыре военкома были убиты гражданскими, а 272 подверглись нападению.

ТЦК назвал уклонистов «унизительными существами, скрывающимися по углам от мобилизации», «блеклым плебсом, уже потерявшим последние крохи достоинства», а также «серой ухилянтской массой». В заявлении военкомата говорилось, что такие люди «всячески очерняют ТЦК, ищут себе оправданий в пустых обвинениях власти и в бесконечном жевании собственных соплей в соцсетях».

Размещенный в соцсети пост потом удалили. Теперь в последнем сообщении говорится о риске распространения ложной информации о «массовых проверках» военкоматов.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение и всеобщая мобилизация, продлеваемые каждые три месяца. Весной 2024 года призывной возраст снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных.

Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь военный билет, военнообязанные - обновить данные в военкоматах. Мобилизация на Украине неоднократно критиковалась, власти признавали, что она не покрывает потребности армии. В 2024 году неологизмом года на Украине стал «бусификация» - принудительная мобилизация, когда мужчин силой запихивают в микроавтобус.

