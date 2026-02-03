Самолет российской делегации сел в аэропорту Абу-Даби

Самолет с российской делегацией на борту сел в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Напомним, российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров, которые состоятся 4-5 февраля. Как отмечали в Кремле, при необходимости они могут продлиться все два дня.

О втором раунде переговоров и месте его проведения стало известно 2 февраля. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция Москвы в вопросе урегулирования ситуации на Украине последовательна. Наша страна, как и прежде, сохраняет открытость к переговорам.

Состав делегации России остается таким же, как в прошлый раз. Рабочую группу также возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Американскую сторону на предстоящей встрече представят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, предыдущая встреча в таком формате «была исторической по своей природе».