МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самолет российской делегации сел в аэропорту Абу-Даби

Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров.
Виктория Бокий 03-02-2026 23:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самолет с российской делегацией на борту сел в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Звезды». 

Напомним, российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров, которые состоятся 4-5 февраля. Как отмечали в Кремле, при необходимости они могут продлиться все два дня.

О втором раунде переговоров и месте его проведения стало известно 2 февраля. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция Москвы в вопросе урегулирования ситуации на Украине последовательна. Наша страна, как и прежде, сохраняет открытость к переговорам.

Состав делегации России остается таким же, как в прошлый раз. Рабочую группу также возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Американскую сторону на предстоящей встрече представят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, предыдущая встреча в таком формате «была исторической по своей природе». 

 

#Самолет #оаэ #Абу-Даби #переговоры #российская делегация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 