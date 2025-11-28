«Герани» разнесли на куски электроподстанцию в районе Доброполья

Минобороны России показало уничтожение украинской электроподстанции, которая использовалась для снабжения энергией подразделений ВСУ. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Уточняется, что объект ликвидировали при помощи ударных беспилотников «Герань-2». Они были запущены расчетами войск беспилотных систем.
Российское оборонное ведомство добавило, что цель находилась в районе населенного пункта Доброполье в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился в интересах группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, как расчету «Герани» удалось точно поразить железнодорожный эшелон ВСУ на территории Сумской области. Его подловили в районе населенного пункта Черноплатово.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
