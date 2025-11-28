МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Герани» разнесли на куски электроподстанцию в районе Доброполья

Объект энергетики использовался для обеспечения энергией формирований ВСУ.
28-11-2025 12:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало уничтожение украинской электроподстанции, которая использовалась для снабжения энергией подразделений ВСУ. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что объект ликвидировали при помощи ударных беспилотников «Герань-2». Они были запущены расчетами войск беспилотных систем. 

Российское оборонное ведомство добавило, что цель находилась в районе населенного пункта Доброполье в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился в интересах группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, как расчету «Герани» удалось точно поразить железнодорожный эшелон ВСУ на территории Сумской области. Его подловили в районе населенного пункта Черноплатово.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#бпла #спецоперация #Герань-2 #группировка «Центр» #Доброполье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 