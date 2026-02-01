МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры с места убийства 9-летнего мальчика в Петербурге

Сообщается, что частный дом подозреваемого в убийстве находится в 10 километрах от места, где нашли тело.
Павел Кутаренко Сергей Дьячкин 03-02-2026 10:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тело 9-летнего мальчика Паши, пропавшего в Петербурге, нашли в ручье в Ломоносовском районе. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Уточняется, что тело было найдено вмерзшим в лед у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Место обнаружения тела находится относительно недалеко, чуть более чем в 10 километрах, от частного дома подозреваемого в убийстве. Его дом стоит в деревне Яльгелево.

Ранее сообщалось, что полиция и сотрудники экстренных служб ищут тело убитого мальчика в одном из водоемов Ленинградской области. На месте работали водолазы.

«Фонтанка» сообщала, что подозреваемый в убийстве рассказал на допросе, как это произошло. Он предложил ребенку предоставить ему интимную услугу за деньги. Мальчик отказался и потребовал деньги за молчание. Тогда злоумышленник ударил его так сильно, что он захрипел. Сообщается, что задержанный нанес школьнику еще несколько ударов, после чего тот затих. Пользуясь его состоянием, подозреваемый довез Пашу до деревни Яльгелево в Ленобласти, где привязал к трубам и утопил в незамерзающем источнике.

Как сообщили «Звезде», пропавший Паша регулярно мыл машины на парковке у торгового центра. По данным СМИ, мальчик был знаком со злоумышленником, он часто мыл его авто на той самой парковке, где ребенка видели живым в последний раз. Мальчик не вернулся домой 30 января. Следователи, полиция и волонтеры искали его четыре дня

