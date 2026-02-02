Тело девятилетнего Паши, предположительно, нашли в одном из водоемов Ленобласти

Полиция и сотрудники экстренных служб ищут тело убитого девятилетнего мальчика в одном из водоемов Ленинградской области. По последней информации RT, тело ребенка, предположительно, нашли. Сейчас на место вызвали водолазов.

Ранее подозреваемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге признался в его убийстве и заявил, что утопил тело. Мотивы преступления на данный момент выясняются. Подозреваемого задержали в Псковской области, где он пытался скрыться.

Напомним, ребенок не вернулся домой 30 января. Полиция искала его четыре дня.

Как сообщили «Звезде», пропавший Паша регулярно мыл фары машин на парковке у торгового центра. По данным СМИ, мальчик был знаком со злоумышленником, он часто мыл его авто на той самой парковке, где ребенка видели живым в последний раз.