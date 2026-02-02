МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тело девятилетнего Паши, предположительно, нашли в одном из водоемов Ленобласти

Мотивы преступления до сих пор неизвестны.
Виктория Бокий 02-02-2026 23:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Полиция и сотрудники экстренных служб ищут тело убитого девятилетнего мальчика в одном из водоемов Ленинградской области. По последней информации RT, тело ребенка, предположительно, нашли. Сейчас на место вызвали водолазов.

Ранее подозреваемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге признался в его убийстве и заявил, что утопил тело. Мотивы преступления на данный момент выясняются. Подозреваемого задержали в Псковской области, где он пытался скрыться.

Напомним, ребенок не вернулся домой 30 января. Полиция искала его четыре дня.

Как сообщили «Звезде», пропавший Паша регулярно мыл фары машин на парковке у торгового центра. По данным СМИ, мальчик был знаком со злоумышленником, он часто мыл его авто на той самой парковке, где ребенка видели живым в последний раз.

#Ленинградская область #полиция #спасатели #похищение #подозреваемый
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 