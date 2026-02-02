МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ребенок, пропавший в Питере, регулярно мыл машины на парковке у ТЦ

Подозреваемый в похищении задержан полицией. Самого ребенка еще не нашли.
Сергей Дьячкин 02-02-2026 16:50
© Фото: Telegram/spb_police78 © Видео: ТРК «Звезда»

Каждый день около 17.00 9-летний Паша приходил в магазин техники, чтобы разменять заработанные деньги. Четыре дня назад его видели тут в последний раз. Об этом рассказала сотрудница магазина корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко.

По словам женщины, ребенок вместе с другими детьми часто мыл фары на парковке. Он заходил в торговый центр, чтобы согреться.

«Ребенок всегда выглядел опрятно»,  - отметила сотрудница магазина.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в похищении. Самого ребенка до сих пор не нашли. По последним данным, мальчик сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Следователи СК России по Санкт-Петербургу, сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски ребенка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге четвертый день ищут мальчика, который ушел из дома и не вернулся. Уточняется, что ребенок пропал еще 30 января. На следующий день его искали более 200 волонтеров и местных.

#МВД РФ #СК РФ #поиски #наш эксклюзив #парковка #ТЦ #Мальчик
