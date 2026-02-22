МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число жертв после удара по иранской школе могло составить 160 человек

Ранее сообщалось о 40 погибших.
Константин Денисов 28-02-2026 19:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Число жертв удара по школе для девочек на юге Ирана могло вырасти до 160 человек. Об этом сообщает МИД исламской республики.

«В ходе атаки сионистского режима на школу в городе Минаб погибли 150-160 наших девочек», - рассказал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 48 пострадавших. Затем местный минздрав говорил уже о 60 погибших и 80 пострадавших.

США и Израиль нанесли удары по Ирану ночью 28 февраля. Исламская республика в ответ атаковала американские военные объекты в соседних странах.

На данный момент небо над Израилем и Персидским заливом закрыто для полетов. Росавиация предупредила пилотов об альтернативных маршрутах, а посольство РФ в Израиле призвало россиян покинуть страну через наземные пограничные пункты и напомнило о безвизовом режиме с Египтом и Иорданией.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран
