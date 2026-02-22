Число жертв после удара по иранской школе могло составить 160 человек

Число жертв удара по школе для девочек на юге Ирана могло вырасти до 160 человек. Об этом сообщает МИД исламской республики.

«В ходе атаки сионистского режима на школу в городе Минаб погибли 150-160 наших девочек», - рассказал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 48 пострадавших. Затем местный минздрав говорил уже о 60 погибших и 80 пострадавших.

США и Израиль нанесли удары по Ирану ночью 28 февраля. Исламская республика в ответ атаковала американские военные объекты в соседних странах.

На данный момент небо над Израилем и Персидским заливом закрыто для полетов. Росавиация предупредила пилотов об альтернативных маршрутах, а посольство РФ в Израиле призвало россиян покинуть страну через наземные пограничные пункты и напомнило о безвизовом режиме с Египтом и Иорданией.