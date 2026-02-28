МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре человека пострадали при ракетном ударе в Дубае возле отеля

Иран атакует американские объекты в соседних странах в ответ на удары США и Израиля.
Константин Денисов 28-02-2026 20:15
© Фото: ТРК «Звезда»

Четыре человека пострадали возле отеля в Дубае в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает Dubai Media Office.

Туристы смогли заснять на видео момент прилета иранского дрона в пятизвездочный отель Fairmont The Palm. В городе также раздавались взрывы.

Гостиница расположена на острове Палм-Джумейра. На месте инцидента возник пожар, туда уже прибыли местные службы.

Также сообщается, что серию иранских ракет перехватили средства ПВО Арабских Эмиратов.

Ранее россиянка рассказала «Звезде» о новых ударах Ирана по американским объектам в Бахрейне. По ее словам, паника среди местного населения наблюдается только в районе прилетов.

#в стране и мире #Иран #оаэ #удары #дубай
