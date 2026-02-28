Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану состоится 28 февраля

Экстренное заседание ООН по ситуации в Иране состоится 28 февраля. Инициаторами мероприятия выступили Россия и Китай.

Заседание начнется в полночь по московскому времени, сообщает 360.ru. В сообщении говорится о том, что повесткой заседания станут удары США и Израиля по Ирану.

Первые удары были нанесены войсками США и Израиля в ночь на 28 февраля по московскому времени. Сначала с заявлением выступили израильские власти, а затем Дональд Трамп.

Причинами конфликта представители стран-агрессоров назвали необходимость лишить Иран ядерных разработок, а также угрозу с его стороны Штатам.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с Совбезом РФ. МИД России осудил действия США и Израиля.