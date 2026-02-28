МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с Совбезом РФ

Российский лидер провел совещание с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции.
28-02-2026 16:24
© Фото: Гавриил Григоров, Pool, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил членами Совета безопасности Ирана ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер провел совещание в закрытом формате с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции, отметили в Кремле. Там отметили, что участие во встрече, в частности, приняли участие председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета федерации РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совфеда РФ Сергей Шойгу, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

В субботу утром США совместно с Израилем нанесли ряд авиаударов по Ирану. Тегеран в ответ провел ракетную атаку по Израилю, а также ударил по американским военным базам в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

В Министерстве иностранных дел России заявили о безрассудности ударов США и Израиля по Ирану. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена Организации Объединенных Наций.

 

#Иран #Владимир Путин #Дмитрий Песков #совет безопасности россии
