МИД назвал безрассудным удар США и Израиля по Ирану

В ведомстве выступили с резким заявлением по событиям на Ближнем Востоке.
Константин Денисов 28-02-2026 15:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В МИД РФ выступили с заявлением по ситуации в Иране. Ведомство осудило удар США и Израиля по исламской республике, назвав его безрассудным.

«Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что агрессоры нарушили нормы международного права. Кроме того, особенно циничными и провокационными такие действия выглядят на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. В Израиле же ранее сигнализировали Москве об отсутствии желания накалять обстановку в регионе.

В МИД указали на опасность последствий ударов по Ирану, которые могут привести к гуманитарной, экономической и радиологической катастрофе. Прикрываясь заявлениями о недопустимости наличия у Ирана ядерного оружия, США и Израиль своими действиями лишь провоцируют соседние страны разрабатывать или приобретать более совершенные виды оружия для обороны.

Ранее США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Изначально о нанесении «превентивного удара» объявило израильское министерство обороны. После этого президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной операции против Исламской Республики. По данным Reuters, американские силы атаковали иранские объекты с моря и воздуха.

#сша #Израиль #Иран #МИД РФ #ядерные объекты
