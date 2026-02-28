МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два аэропорта Дубая полностью остановили работу

Ранее сообщалось о корректировке расписания на фоне конфликта Ирана с США и Израилем.
Константин Денисов 28-02-2026 17:49
© Фото: Markus Mainka, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Два крупных международных аэропорта Дубая полностью остановили работу на фоне конфликта Ирана с США и Израилем. Об этом сообщает RT.

«Компания Dubai Airports подтверждает, что все полёты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Дубай Уорлд Централ - Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении Управления аэропортов Дубая.

Ранее сообщалось о корректировке расписания рейсов после начала боевых действий в регионе. Росавиация отреагировала предупреждением для пилотов об обходных маршрутах зоны конфликта.

Израиль закрыл свое воздушное пространство. Посольство РФ в этой стране рекомендовало россиянам покинуть ее через наземные пункты пропуска.

Ракетному обстрелу со стороны Ирана подвергся центр обслуживания флота США в Бахрейне и другие ближневосточные страны, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию.

#самолеты #оаэ #аэропорты #дубай
