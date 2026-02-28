Ракетному обстрелу подвергся центр обслуживания флота США в Бахрейне

Центр обслуживания американского Пятого флота в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу. Об этом сегодня, 28 февраля, днем сообщило бахрейнское агентство BNA со ссылкой на Национальный центр коммуникаций.
«Центр обслуживания Пятого флота США подвергся ракетному обстрелу», — отмечается в распространенном заявлении.
Информация о том, находились ли в момент атаки в районе объекта американские корабли, не приводится.
Ранее мы сообщали, что взрывы также прогремели в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Слышно их в Дубае.
