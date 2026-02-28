МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ракетному обстрелу подвергся центр обслуживания флота США в Бахрейне

Находились ли в момент атаки в районе объекта американские корабли, не сообщается.
Сергей Лебедев 28-02-2026 13:00
© Фото: CommonBS786OM, X

Центр обслуживания американского Пятого флота в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу. Об этом сегодня, 28 февраля, днем сообщило бахрейнское агентство BNA со ссылкой на Национальный центр коммуникаций.

«Центр обслуживания Пятого флота США подвергся ракетному обстрелу», — отмечается в распространенном заявлении.

Информация о том, находились ли в момент атаки в районе объекта американские корабли, не приводится.

Ранее мы сообщали, что взрывы также прогремели в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Слышно их в Дубае. 

#флот #сша #Иран #Бахрейн #пятый
