Ynet: в ЦАХАЛ заявили о наборе 70 тысяч резервистов

Армия обороны Израиля заявила о наборе 70 тыс. резервистов. Об этом сообщает издание Ynet.

По имеющейся информации, в связи с эскалацией конфликта с Ираном власти Израиля были вынуждены в срочном порядке пополнить ряды ЦАХАЛ.

В ответ на утренние удары США и Израиля по своей территории, Иран заявил о начале ответной операции. Атакам подверглись военные базы на территории разу нескольких ближневосточных стран, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн и Иорданию.