КСИР заявил о начале ответной операции против Израиля

Иран запустил ракеты и беспилотники в сторону еврейского государства.
Сергей Лебедев 28-02-2026 11:49
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о начале ответной операции против Израиля. Сообщается о запуске первой волны ударов ракетами и беспилотниками.

«В ответ на агрессию враждебного и преступного врага против Исламской Республики Иран началась первая волна масштабных атак ракетами и беспилотниками Исламской Республики Иран по оккупированным территориям», - сказано в официальном сообщении.

Напомним, сегодня утром американские и израильские войска нанесли удар по целям в Иране. Дональд Трамп заявил, что целью атаки является защита народа США через устранение «угрозы» от иранского правительства. 

Американский лидер утверждает, что у США «иссякло терпение» в вопросе переговоров с Тегераном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию.

#сша #Дональд Трамп #Израиль #Иран #атака
