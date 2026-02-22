КСИР заявил о начале ответной операции против Израиля

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о начале ответной операции против Израиля. Сообщается о запуске первой волны ударов ракетами и беспилотниками.

«В ответ на агрессию враждебного и преступного врага против Исламской Республики Иран началась первая волна масштабных атак ракетами и беспилотниками Исламской Республики Иран по оккупированным территориям», - сказано в официальном сообщении.

Напомним, сегодня утром американские и израильские войска нанесли удар по целям в Иране. Дональд Трамп заявил, что целью атаки является защита народа США через устранение «угрозы» от иранского правительства.

Американский лидер утверждает, что у США «иссякло терпение» в вопросе переговоров с Тегераном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию.