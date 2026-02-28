МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В столице ОАЭ Абу-Даби прогремели взрывы

Сообщается, что Иран нанес авиаудары по объектам в Абу-Даби и Аль-Дхафра.
Тимур Юсупов 28-02-2026 12:21
© Фото: DaveAtherton20, X

Взрывы слышны в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

Согласно имеющейся информации, Иран нанес удары по ряду объектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Поступают сообщения о поражении авиабазы Аль-Дхафра, а также столицы страны. 

Власти ОАЭ заявили о временном закрытии своего воздушного пространства.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале ответной операции против Израиля. Сообщается о запуске первой волны ракет и беспилотников.

#в стране и мире #Иран #оаэ #арабо-израильская война #Абу-Даби #ксир #авиаудары #Объединенные Арабские Эмираты #арабо-израильский конфликт
