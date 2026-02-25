Россия готова дать отпор в случае, если Украина получит ядерное оружие. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям... надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял в Мюнхене об отсутствии интереса в заключении мира. Для него текущий конфликт - вопрос политический и выживания.

Ранее Служба внешней разведки опубликовала доклад о том, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Однако в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера открестились от информации о существующих планах по передаче военных ядерных технологий Украине.