МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СВР: Лондон и Париж готовятся предоставить Киеву ядерное оружие

Речь идет о крытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере, уточнили в ведомстве.
24-02-2026 10:38
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Об этом рассказали в Службе внешней разведки.

«Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о крытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Указывается, что одним из примеров является малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

В СВР также объяснили, что Лондон и Париж пришли к пониманию того, что развитие ситуации на Украине не приведет к желаемой победе западных стран над Россией руками ВСУ.

«Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе"», - сообщили в СВР.

Там также добавили, что наличие атомного оружия или хотя бы «грязной бомбы» у Киева даст ему возможность претендовать на более выгодные условия после завершения боевых действий. При этом Германия отказалась участвовать в подобной авантюре.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обеспокоились словами главы киевского режима Владимира Зеленского о важности владеть ядерным оружием. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Украина нарушила три главные основы своей государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

#Франция #вооружение #Украина #Киев #ядерное оружие #Великобритания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 