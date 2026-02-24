Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Об этом рассказали в Службе внешней разведки.

«Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о крытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Указывается, что одним из примеров является малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

В СВР также объяснили, что Лондон и Париж пришли к пониманию того, что развитие ситуации на Украине не приведет к желаемой победе западных стран над Россией руками ВСУ.

«Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе"», - сообщили в СВР.

Там также добавили, что наличие атомного оружия или хотя бы «грязной бомбы» у Киева даст ему возможность претендовать на более выгодные условия после завершения боевых действий. При этом Германия отказалась участвовать в подобной авантюре.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обеспокоились словами главы киевского режима Владимира Зеленского о важности владеть ядерным оружием. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Украина нарушила три главные основы своей государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.