Адвокат экс-премьера Норвегии опроверг сообщения о попытке суицида

Экс-премьер Норвегии Торбьерн Ягланд не пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщило издание Dagbladet со ссылкой на его адвоката Андерса Бросвита.

«Это неправда», - подчеркнул он.

По его словам, Ягланда госпитализировали в связи с обрушившейся на него нагрузкой по делу экономиста Джеффри Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Совет Европы лишил бывшего генерального секретаря Ягланда дипломатического иммунитета из-за его связей с Эпштейном. Уточняется, что эту меру приняли по запросу норвежских властей. Они планируют провести судебное разбирательство в связи с обвинениями в коррупции.