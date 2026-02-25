МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Адвокат экс-премьера Норвегии опроверг сообщения о попытке суицида

Ягланда госпитализировали в связи с обрушившейся на него нагрузкой по делу Эпштейна.
Глеб Владовский 25-02-2026 00:18
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R, Flickr.com, Globallookpress

Экс-премьер Норвегии Торбьерн Ягланд не пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщило издание Dagbladet со ссылкой на его адвоката Андерса Бросвита.

«Это неправда», - подчеркнул он.

По его словам, Ягланда госпитализировали в связи с обрушившейся на него нагрузкой по делу экономиста Джеффри Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Совет Европы лишил бывшего генерального секретаря Ягланда дипломатического иммунитета из-за его связей с Эпштейном. Уточняется, что эту меру приняли по запросу норвежских властей. Они планируют провести судебное разбирательство в связи с обвинениями в коррупции.

#в стране и мире #расследование #норвегия #Джеффри Эпштейн #Ягланд Торбьёрн
