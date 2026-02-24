МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном

Состояние политика оценивают как тяжелое.
Дима Иванов 24-02-2026 19:20
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Бывшего премьер-министра Норвегии и экс-генерального секретаря Совета Европы Торбьёрна Ягланда госпитализировали после предполагаемой попытки самоубийства на фоне расследования его связей с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило норвежское издание iNyheter.

По данным публикации, инцидент произошел неделю назад, состояние политика оценивается как тяжелое. Норвежская ассоциация редакторов 17 февраля достигла договоренности с адвокатом Ягланда Андерсом Бросвеетом о том, что инцидент не будет освещаться в прессе.

Ягланда ранее обвинили в тяжкой коррупции в связи с предполагаемыми связями с финансистом Джеффри Эпштейном. Полиция Норвегии проводила обыски в его домах после публикации документов по делу Эпштейна, где фигурировали поездки и контакты политика с ним в период 2011-2018 годов.

Ранее в Великобритании за связи с Эпштейном задержали брата Карла III принца Эндрю, его отпустили после допроса. Британский монарх дал доступ правоохранительным органам к документам по делу о связях своего брата.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора подозревают в злоупотреблении служебным положением - он якобы передавал конфиденциальную правительственную информацию своему другу, осужденному секс-преступнику Джеффри Эпштейну, в период работы специальным торговым представителем Великобритании.

#норвегия #Джеффри Эпштейн #принц Эндрю #файлы Эпштейна #Ягланд Торбьёрн
