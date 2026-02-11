МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-генсека Совета Европы лишили иммунитета из-за связей с Эпштейном

Эту меру приняли по запросу норвежских властей, которые планируют провести судебное разбирательство.
Глеб Владовский 11-02-2026 17:50
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Совет Европы лишил бывшего генерального секретаря Турбьерна Ягланда дипломатического иммунитета из-за его связей с экономистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что эту меру приняли по запросу норвежских властей. Они планируют провести судебное разбирательство в связи с обвинениями в коррупции.

«Решение было принято после того, как в ноябре 2025 года в СМИ появилась информация, связанная с документами, обнародованными властями США в рамках уголовного дела Эпштейна», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что кронпринцесса Норвегии Метте-Марит призналась в тесных связях с Эпштейном. Она заявила, что считает позором вскрывшиеся переписки. Кроме того, в королевстве 3 февраля начался судебный процесс над ее сыном Мариусом Боргом Хейби. Его арестовали по подозрению в причинении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение.

