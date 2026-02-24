Европейский десант высадился в Киеве из-за кризиса в отношениях с Трампом

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен встречали во время ее 10-го с начала специальной военной операции визита букетом в цвете украинского флага. Сам сценарий визита в медийном плане продумали до мелочей: многокамерная съемка встречи с главой киевского режима Зеленским даже для неискушенного зрителя выглядел слишком наигранно.

Зеленский в глубокой обиде на президента США Дональда Трампа. Это недовольство открыто считывается с последнего интервью британскому BBC, в котором глава киевского режима намекнул: ничто не вечно в США, и уж тем более люди у власти.

«Президентов избирают на определенный срок. Гарантии мы хотим, например, на 30 лет. Нужен голос Конгресса США. Президенты меняются, политический институт остается», - сказал Зеленский.

Пока с американцами складывается туго, в Киеве высаживается целый десант из европейской элиты: председатель Евросовета, премьер-министры и чиновники из североевропейских и прибалтийских стран, а также министр обороны Литвы и президент Финляндии. Все это в рамках очередного проукраинского саммита, к которому еще по видеосвязи подключают лидеров «коалиции желающих».

А пока те желают помочь киевскому режиму, его глава расстилается в комплиментах перед Европой: о том какие те едины и непобедимы, и снова просит, просит, и просит. Но что интересно, модератором этой «видеовстречи» был отнюдь не Зеленский, а британский премьер Кир Стармер, он же выступал первым, предлагал усилить санкционное давление на Москву и ни слова о продвижении переговоров о мире.

«Будьте уверены, мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится, Эммануэль, позвольте передать вам слово», - сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Президент Франции Эммануэль Макрон, конечно, поблагодарил Стармера, заверил в верности главу киевского режима Зеленского и с присущим скепсисом отнесся к мирным переговорам.

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе. Нет, я, конечно, поддерживаю этот процесс, но у России нет воли к достижению мира», - утверждает Макрон.

И эту мысль не стесняясь европейские лидеры озвучивают на фоне многочисленных заявлений российских властей о готовности и открытости к переговорам с Киевом. Вся эта онлайн-сходка похожа на ответную реакцию на трехстороннюю встречу в Женеве, куда европейцев так и не позвали. Но и самого Зеленского западные лидеры в ЕС звать не спешат, хотя тот снова настаивает назначить конкретную дату вступления Киева в союз.

Не получит Киев и дальнобойные немецкие ракеты - это подтвердил министр обороны ФРГ. Обещанных 90 миллиардов евро в кредите тоже пока не могут получить: накануне это решение заблокировала Венгрия.

«Правительство решило наложить вето на 20-й пакет санкций, который собирался принять Брюссель. Мы заявили, что до тех пор, пока Украина не разрешит транзит российской нефти в Венгрию, мы будем блокировать любые решения, направленные на поддержку Украины», - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что украинцы лгут, когда говорят, что нефтепровод «Дружба» поврежден, и что транзит нефти нельзя возобновить по техническим причинам.

На этом фоне Словакия предлагает Еврокомиссии провести свое расследование, и убедиться, что украинцы тормозят процесс поставок нефти. Ну а пока справедливость не будет восстановлена, Братислава не станет помогать Украине экстренными поставками электроэнергии, в которой она особо нуждается в эти дни.

«Я хотел поговорить по телефону с Зеленским, чтобы узнать, собирается ли он возобновить поставки нефти в Словакию. Нам дали понять, что он будет готов обсудить этот вопрос только после 25-го февраля. Учитывая наше затруднительное положение мы вынуждены принять первые ответные меры уже сейчас», - сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он считает, что Зеленский ведет себя по отношению к Словакии как враг. Киев нанес Словакии ущерб, остановив транзит газа на 500 миллионов евро в год в виде транзитных сборов. Словацкая разведка сообщает, что нефтепровод на территории Украины находится в рабочем состоянии, а украинская сторона, напротив, постоянно предоставляет нам противоречивую информацию.

«Они так и не допустили нашего посла к осмотру того отрезка, который, как они утверждают, был выведен из строя. Таким образом, остановка транзита -- это чисто политическое решение», - подчеркнул Фицо.

Еврокомиссия не только не спешит начать расследование против Киева, но и хочет в обход своих же союзников - Венгрии и Словакии - протолкнуть транш в 90 миллиардов евро любыми способами, даже незаконными.

«Сейчас нам следует сосредоточиться на решении этой проблемы, на кредите в размере 90 миллиардов евро. На уровне руководства ведутся дискуссии и рассматриваются различные варианты. Но если это не сработает, то, конечно, использование замороженных активов - один из возможных вариантов», - сказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Когда Киев теряет позиции на фронте и в дипломатии, его официальные лица усиливают медийный фон и пропитывают его драматизмом - Зеленский даже показал кадры из бункера.