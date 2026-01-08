Сийярто заявил, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к войне с РФ

«Коалиция желающих» в Париже сделала новый шаг к конфликту с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

По словам дипломата, стремление западноевропейских стран обеспечить военное присутствие на Украине усиливает угрозу военного конфликта с РФ. Он подчеркнул, что Будапешт отвергает последние решения Брюсселя.

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», - говорится в сообщении.

Сийярто добавил, что Венгрия по-прежнему поддерживает мирные переговоры, в числе которых встречи России и США на высоком уровне. Также отвергает «еще один шаг в сторону войны».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна и Франция построят военные базы на Украине. С его слов, участники «коалиции желающих» согласовали механизмы мониторинга, который будут обеспечивать Соединенные Штаты.

Кроме того, Франция, Британия и Украина подписали декларацию о намерениях относительно будущего размещения многонациональных сил на Украине. Согласно документу, будет создан координационный центр для оперативного сотрудничества «коалиции желающих» и Киева.